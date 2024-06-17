Эрдоган: Мир должен немедленно принять меры против кровожадности Израиля

83 Просмотров

Международное сообщество должно принять немедленные меры, чтобы заставить Израиль прекратить массовые убийства в секторе Газа.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении по случаю отмечаемого в мусульманском мире праздника Гурбан-байрам.

«Мир должен немедленно принять меры против кровожадности Израиля и положить конец совершаемым им массовым убийствам, свидетелями которых мы становимся каждый день. Мы при любой возможности говорим, что [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху необходимо остановить. Мы четко дали понять это нашим собеседникам в Италии на саммите Группы семи, мы мобилизовали наши силы, чтобы призвать к ответу виновных в геноциде в Газе [в Международном суде ООН]», – сказал Эрдоган.

Он сообщил, что Турция добивается, чтобы как можно большее число стран – членов ООН признали независимое Государство Палестина.

«Мы также прилагаем усилия, чтобы исламский мир действовал как единое целое в вопросе урегулирования в Газе», – отметил Эрдоган.