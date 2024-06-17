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Уровень популярности партии Ле Пен почти вдвое опережает партию Макрона

Уровень популярности партии Ле Пен почти вдвое опережает партию Макрона

Партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен может повторить успех, который продемонстрировала на европейских выборах, и вдвое превзойти показатели президентской партии «Ренессанс» на досрочных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции.

Такие данные приводит Французский институт общественного мнения (Ifop) по итогам соцопроса.

Так, за «Национальное объединение» готовы проголосовать 35% из 1,1 тыс. человек, опрошенных институтом 13-14 июня. При этом за кандидата от партии «Республиканцы» хотят отдать голос только 7% респондентов, что связано с внутрипартийным скандалом после заявления председателя «Республиканцев» о готовности к союзу с партией Ле Пен.

Вторыми по популярности могут стать кандидаты от крупных левых партий в случае реализации их планов по выдвижению в рамках объединения «Новый народный фронт». В это объединение планируют войти представители «Неподчинившейся Франции», Коммунистической партии, Социалистической партии и EELV («Европа – Экология – «Зеленые»). За них готовы отдать свой голос 26% респондентов.

Президентская коалиция «Ренессанс», куда входят также партии «Демократическое движение», «Горизонты» и «Союз демократов и независимых», пока может претендовать лишь на голоса 19% опрошенных. Это на 1 процентный пункт больше, чем показывал опрос на прошлой неделе, однако на выборах 2022 года президентский блок во втором туре завоевал 38,5% голосов, получив 245 из 577 мест в Нацсобрании.

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