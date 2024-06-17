Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили подготовку к Шушинскому саммиту ОТГ

95 Просмотров

Состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Как сообщили в МИД, министры обсудили проделанную работу по различным аспектам двусторонних союзнических отношений между двумя странами.

Кроме того, были рассмотрены вопросы подготовки к неформальному саммиту Организации тюркских государств (отг), который пройдет в Шуше.

В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес, а также ситуация в регионе.