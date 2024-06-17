Путин посетит Вьетнам

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Президент России Владимир Путин нанесет государственный визит во Вьетнам 19-20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

«По приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга 19-20 июня 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин посетит с государственным визитом Социалистическую Республику Вьетнам», – объявил Кремль.

Отмечается, что по итогам госвизита Путина будут подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве. «По итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов», – проинформировали в Кремле.

В ходе визита Путина во Вьетнам планируется обсудить развитие партнерства Москвы и Ханоя. «В Ханое пройдут встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Чинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном», – отметили в Кремле.

По данным пресс-службы президента РФ, «планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, а также провести обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня».