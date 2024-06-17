США клеветали на вакцины из России и Китая

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Военные специалисты США во время пандемии коронавируса проводили целенаправленную атаку по дискредитации вакцин из России и Китая, сообщает Reuters.

На пике пандемии через фейковые аккаунты в соцсетях распространялась дезинформация об эффективности и безопасности китайской вакцины Sinovac и российского «Спутника».

Задачей кампании американских военных была попытка подрыва программы вакцинации в РФ и блокировка продвижения Спутник V на международной арене. В частности, США оказывали давление на власти Бразилии, требуя отказа от закупки «Спутника V».