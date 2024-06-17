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В Габале иностранцы попали в ДТП: 1 человек погиб, 4 получили травмы

В Габале иностранцы попали в ДТП: 1 человек погиб, 4 получили травмы

Пресс-службы МЧС и TƏBIB распространили совместную информацию: 15.06.2024 года в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в 18:30 перед железнодорожным вокзалом Габалы, пострадали 5 иностранных гражданок.

На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи. У девушки 2005 г.р. был зафиксирован факт смерти.

Еще 4 человека были госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи Габалинской центральной районной больницы.

Пострадавшая 1999 г.р. находившаяся в состоянии комы, в результате совместных усилий МЧС и TƏBIB была доставлена на вертолете МЧС около 11:00 в г. Баку и госпитализирована.

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