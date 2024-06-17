Нетаньяху заявил о роспуске военного кабмина после отставки Ганца

122 Просмотров

Чрезвычайный военный кабинет министров Израиля распущен после отставки из правительства 9 июня министра Бени Ганца. Об этом сообщил портал Ynet.

В Иране прокомментировали отставки в военном кабинете НетаньяхуПолиция Израиля задержала четырех протестующих возле дома Нетаньяху

По информации газеты Israel Hayom, премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху на заседании узкого кабмина по вопросам безопасности 16 июня заявил, что создание чрезвычайного военного кабмина «было частью коалиционного соглашения с Ганцем по его [Ганца] просьбе». «После ухода Ганца такого форума больше не будет», – добавил премьер.

Нетаньяху сделал это заявление в ответ на просьбу министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира включить его в чрезвычайный военный кабмин после отставки Ганца, отмечает газета.