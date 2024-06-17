Нарышкин: Следующие условия мирного соглашения для Украины будут более сложными и жесткими

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Следующие условия заключения мирного соглашения для Украины, если там откажутся от выдвинутого президентом РФ Владимиром Путиным предложения, будут более сложными и жесткими, сообщает ТАСС.

Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», – сказал он, отвечая на вопрос, что будет с Украиной при отказе от нового мирного предложения.