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В Азербайджане задержаны 53 человека, подозреваемых в преступлениях

В Азербайджане задержаны 53 человека, подозреваемых в преступлениях

15 и 16 июня сотрудниками полиции было раскрыто 76 зарегистрированных на территории Азербайджана преступлений, одно из которых связано с предыдущими периодами. Информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности задержано 70 человек, находившихся в розыске (в том числе 36 человек в качестве должников).

«Выявлено 30 фактов, связанных с наркотиками, и 9 фактов – с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 53 человека. За последние два дня усилиями сотрудников полиции были найдены и переданы по назначению 20 человек, находившихся в розыске как пропавшие без вести», – говорится в информации МВД.

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