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Бербок предупредила о рисках сокращения помощи Украине

Бербок предупредила о рисках сокращения помощи Украине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок предупредила об опасных последствиях для Германии и НАТО в случае сокращения помощи Украине, обороняющейся от российской агрессии. «Если мы не будем и впредь помогать Украине, то появится риск того, что путинские войска будут стоять на границе с Польшей. Тогда война быстро распространится на территорию ЕС и НАТО», – заявила она в интервью газете Süddeutsche Zeitung, обнародованном в понедельник, 17 июня.

«Трудно подсчитать, сколько нам надо будет заплатить, если нам придется самим защищать свою свободу и независимость. В конечном счете дело сводится к одному: поддержка Украины позволяет держать войну и вдали от нас самих», – указала Бербок.

Глава германского МИДа предупредила и об угрозе нового наплыва беженцев. «Если Украина будет больше не в состоянии обороняться – и я адресую эти слова в первую очередь тем, кто отвергает помощь Киеву, – тогда в бегство будут вынуждены обратиться еще миллионы людей. Ведь кому захочется добровольно жить в условиях пыток и оккупации?» – риторически вопросила Бербок. В Германии уже нашли убежище более миллиона украинцев.

«Поражение будет иметь роковые последствия – для свободной Украины и для свободной Европы, поэтому помощь Украине нужно расшярить», – подчеркнула министр. Она вновь призвала партнеров во всем мире продолжать поставку Украине систем противовоздушной обороны.

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