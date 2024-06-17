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Военные Турции и Сирии провели переговоры на российской авиабазе «Хмеймим»

Военные Турции и Сирии провели переговоры на российской авиабазе «Хмеймим»

Военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе «Хмеймим» в Сирийской арабской республике (САР), очередной раунд переговоров будет проходить в Багдаде. Об этом сообщила турецкая газета Aydınılık, ссылаясь на источники.

Источники, близкие к правительственным кругам Сирии, рассказали журналистам, что переговорный процесс между двумя странами некоторое время был заморожен, однако снова возобновился.

«В связи с этим на российской авиабазе «Хмеймим», к юго-востоку от Латакии 11 июня состоялась встреча военных чиновников из турецких вооруженных сил и сирийской армии. Как сообщается, на встрече обсуждались последние события в Идлибе и вокруг него», – говорится в публикации.

Отмечается, что встреча прошла на следующий день после того, как президент России Владимир Путин принял в Москве главу МИД Турции Хакана Фидана.

По словам собеседника издания, переговоры на авиабазе ВС РФ стали первой встречей по вопросам безопасности на сирийской территории.

Издание указывает, что следующая встреча военных двух стран должна состояться в столице Ирака Багдаде.

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