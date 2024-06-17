В США еще один сотрудник Секретной службы пожаловался на нападение собаки Байдена

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Вскрылся ещё один случай с нападением немецкой овчарки Джо Байдена по кличке Коммандер на сотрудника Секретной службы США, который отвечал за безопасность американского лидера. Пёс дважды укусил агента за руку ещё в сентябре 2023 года в саду Жаклин Кеннеди, рядом с Белым домом, сообщил телеканал ABC News, сославшись на электронное письмо пострадавшего.

«Когда я начал подходить к нему [к Байдену], чтобы узнать, не нужна ли ему помощь, Коммандер пробежал у него между ног и укусил меня за левую руку через переднюю часть пиджака», — приводит канал слова агента, добавив, что позже собака вновь укусила сотрудника за ту же руку.

В сообщении также говорится, что питомец не успел нанести мужчине серьёзных травм. Пёс не смог прокусить кожу из-за рукава пиджака, на котором после инцидента остались следы от укусов.