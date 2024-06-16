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Зеленский заявил о приближении Украины к деоккупации ЗАЭС

Зеленский заявил о приближении Украины к деоккупации ЗАЭС

Украина приблизилась к деоккупации Запорожской атомной электростанции после Глобального саммита мира в Швейцарии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ответ на вопросы журналистов после итоговой пресс-конференции в воскресенье, 16 июня.

По словам главы государства, во время Саммита мира страны признали, что должна состояться деоккупация Запорожской АЭС дипломатическим путем. Для этого будут проведены специальные встречи.

«Будем встречаться на платформе одного из государств, где будет обсуждаться ядерная безопасность и выписываться будет план», – рассказал президент.

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