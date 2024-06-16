Пашинян проверяет на «вшивость» руководителей спецслужб

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Во время столкновений в центре Еревана безопасность премьер-министра Никола Пашиняна внутри здания Национального собрания обеспечивали вооруженные боевым оружием целых 4 силовые структуры: 2 подразделения СНБ-«Альфа», спецподразделения криминальной полиции МВД РА и служба безопасности. Об этом пишет «Грапарак».

«Вы не увидите ничего подобного даже в американских боевиках. Возможно, причина в его подозрительности: он не уверен, что какая-либо структура будет служить должным образом.

Таким образом Пашинян проверяет на «вшивость» руководителей структур Ваге Казаряна, Армена Абазяна, Армена Гаспаряна и контролирует одну структуру с помощью другой», – отмечается в публикации.