В Японии прогрессирует болезнь, убивающая человека за двое суток

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В Японии распространяется заболевание, вызванное так называемой «мясоедной бактерией», которая может убить человека в течение 48 часов. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Указывается, что речь идет об обычном стрептококке группы А – бета-гемолитической грамположительной бактерии, передаваемой бактерией воздушно-капельным и контактным путем. Чаще всего заражение начинается с горла.

«Люди довольно часто заражаются стрептококками, в том числе и стрептококком А, получившим название «мясоедная бактерия». Однако далеко не все из зараженных получают стрептококковый токсический шоковый синдром», – пишет издание.

Указывается, что стрептококковый токсический шоковый синдром является нетипичной реакцией организма. Он начинается с боли и отека конечностей (чаще всего это ноги). На фоне лихорадки и низкого артериального давления быстро прогрессирует некроз конечности.

«Большинство смертей происходит в течение 48 часов. Как только пациент замечает отек на стопе утром, к обеду отек может распространиться на колено. И человек может умереть в течение 48 часов», – рассказал профессор-инфекционист из Токийского медицинского университета Кен Кикучи.

По его данным, при нынешних темпах заражения количество случаев шока в Японии в этом году может достичь 2500 «с ужасающей смертностью в 30%» случаев. При этом профессор призывает коллег и вообще людей не паниковать и соблюдать «элементарную гигиену».