Россия и Иран выступили за мир и стабильность между Азербайджаном и Арменией

96 Просмотров

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Багери Кани поддержал в воскресенье урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом он заявил на встрече со специальным представителем МИД России Игорем Ховаевым, находящимся с визитом в Тегеране в воскресенье, сообщает Mehr.

Говоря о сходстве позиций двух стран по важным региональным и международным вопросам, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана назвал Кавказский регион сферой национальной безопасности и интересов двух стран и подчеркнул необходимость сотрудничества между двумя странами в этом отношении, пишет иранское СМИ.

«Представитель России, в свою очередь, представил отчет о дипломатических усилиях своей страны по установлению мира и стабильности в регионе», – отмечает Mehr.