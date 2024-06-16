Россия и Иран выступили за мир и стабильность между Азербайджаном и Арменией |
Ходжалинский аэропорт после ухода росмиротворцев (видео) |
Антисемитские выпады Лукашенко вывели из себя главу МИД Израиля (видео) |
Зеленский пояснил, почему стамбульские переговоры с РФ провалились |
Зеленский: Россия допустила трагические исторические ошибки |
«Украинский транзит» азербайджанского газа: в Баку не смешивают газ с политикой |
Азербайджан – чемпион мира по човгану (фото) |
Воинские части закрыты для посещения |
Коротченко: Армения потеряет Зангезур |
Главное Общество

Сотрудники МЧС выручили упавшего в овраг подростка (видео)

Сотрудники МЧС выручили упавшего в овраг подростка (видео)

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о том, что подросток упал в овраг и остался в беспомощном состоянии на территории базы отдыха, расположенной на 23-м километре дороги Лянкяран-Лерик.

Согласно информации МЧС, на основании поступившей информации на место происшествия были немедленно вызваны спасатели Южного регионального центра министерства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что Ш.Мамедли, 2010 года рождения, упал в овраг на территории базы отдыха и остался висеть на дереве.

Спасатели с помощью специального альпинистского снаряжения вытащили подростка из оврага и передали его семье.

Теги:
Из этой рубрики
Ходжалинский аэропорт после ухода росмиротворцев (видео)
Общество

Ходжалинский аэропорт после ухода росмиротворцев (видео)

2024/06/16, 21:23
Сотрудники МЧС выручили упавшего в овраг подростка (видео)
Общество

Сотрудники МЧС выручили упавшего в овраг подростка (видео)

2024/06/16, 20:21
В Хатаинском районе мотоциклист пострадал в столкновении с автомобилем
Общество

В Хатаинском районе мотоциклист пострадал в столкновении с автомобилем

2024/06/16, 20:12
В Гарадагском районе произошло столкновение грузовиков
Общество

В Гарадагском районе произошло столкновение грузовиков

2024/06/16, 19:45
В Насиминском районе автомобиль сбил женщину
Общество

В Насиминском районе автомобиль сбил женщину

2024/06/16, 17:59
При пожаре в Сураханском районе понадобилась эвакуация граждан
Общество

При пожаре в Сураханском районе понадобилась эвакуация граждан

2024/06/16, 16:33
8 человек пострадали в тяжелом ДТП в Евлахском районе
Общество

8 человек пострадали в тяжелом ДТП в Евлахском районе

2024/06/16, 14:41
5-летний ребенок стал жертвой автонаезда в Шамкире
Общество

5-летний ребенок стал жертвой автонаезда в Шамкире

2024/06/16, 13:57
В Баку возможны дожди и грозы
Общество

В Баку возможны дожди и грозы

2024/06/16, 13:25