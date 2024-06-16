Сотрудники МЧС выручили упавшего в овраг подростка (видео)

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На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о том, что подросток упал в овраг и остался в беспомощном состоянии на территории базы отдыха, расположенной на 23-м километре дороги Лянкяран-Лерик.

Согласно информации МЧС, на основании поступившей информации на место происшествия были немедленно вызваны спасатели Южного регионального центра министерства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что Ш.Мамедли, 2010 года рождения, упал в овраг на территории базы отдыха и остался висеть на дереве.

Спасатели с помощью специального альпинистского снаряжения вытащили подростка из оврага и передали его семье.

