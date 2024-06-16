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Число жертв в Газе достигло 37337

Число жертв в Газе достигло 37337

Число палестинцев, погибших в результате действий Израиля в секторе Газа с октября 2023 года, превысило 37,3 тыс. человек, еще около 85,3 тыс. пострадали.

Такие данные приводит министерство здравоохранения палестинского анклава.

«Число жертв агрессии Израиля в Газе с октября прошлого года увеличилось до 37337, еще 85299 человек ранены», – говорится в сводке ведомства.

В Минздраве Газы добавили, что за прошедшие сутки в результате действий израильских военных 41 палестинец погиб, еще 102 получили ранения.

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