Число жертв в Газе достигло 37337

Число палестинцев, погибших в результате действий Израиля в секторе Газа с октября 2023 года, превысило 37,3 тыс. человек, еще около 85,3 тыс. пострадали.
Такие данные приводит министерство здравоохранения палестинского анклава.
«Число жертв агрессии Израиля в Газе с октября прошлого года увеличилось до 37337, еще 85299 человек ранены», – говорится в сводке ведомства.
В Минздраве Газы добавили, что за прошедшие сутки в результате действий израильских военных 41 палестинец погиб, еще 102 получили ранения.