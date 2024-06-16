Россия и Иран выступили за мир и стабильность между Азербайджаном и Арменией |
Ходжалинский аэропорт после ухода росмиротворцев (видео) |
Антисемитские выпады Лукашенко вывели из себя главу МИД Израиля (видео) |
Зеленский пояснил, почему стамбульские переговоры с РФ провалились |
Зеленский: Россия допустила трагические исторические ошибки |
«Украинский транзит» азербайджанского газа: в Баку не смешивают газ с политикой |
Азербайджан – чемпион мира по човгану (фото) |
Воинские части закрыты для посещения |
Коротченко: Армения потеряет Зангезур |
Главное Спорт

«Реал» не отпускает Мбаппе на Олимпиаду

«Реал» не отпускает Мбаппе на Олимпиаду

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сообщил, что не сможет принять участие в Олимпийских играх в Париже.

«У моего клуба твёрдая позиция по поводу этого: я не приму участия в Олимпийских играх. Надо понимать, что я перешёл в новый клуб. Хочу пожелать всего наилучшего сборной Франции. Надеюсь, они завоюют золотую медаль и привезут её домой», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

25-летний Мбаппе подписал контракт с клубом на правах свободного агента. С 2017 по 2024 год он защищал цвета «Пари Сен-Жермен». В составе команды француз стал шестикратным победителем Лиги 1.

Теги:
Из этой рубрики
Наша лучница квалифицировалась на Олимпиаду в Париже
Спорт

Наша лучница квалифицировалась на Олимпиаду в Париже

2024/06/16, 20:39
«Реал» не отпускает Мбаппе на Олимпиаду
Спорт

«Реал» не отпускает Мбаппе на Олимпиаду

2024/06/16, 19:55
Азербайджан - чемпион мира по човгану (фото)
Спорт

Азербайджан – чемпион мира по човгану (фото)

2024/06/16, 17:14
На играх стран БРИКС Азербайджан занимает девятое место
Спорт

На играх стран БРИКС Азербайджан занимает девятое место

2024/06/16, 15:50
25 представителей России и Беларуси смогут выступить на Олимпиаде
Спорт

25 представителей России и Беларуси смогут выступить на Олимпиаде

2024/06/16, 15:23
Наши баскетболистки в упорной борьбе уступили сборной Франции
Спорт

Наши баскетболистки в упорной борьбе уступили сборной Франции

2024/06/16, 08:59
Тайсон Фьюри намеревается избить Усика (видео)
Спорт

Тайсон Фьюри намеревается избить Усика (видео)

2024/06/14, 01:00
Месси пожаловался на бывших соседей
Спорт

Месси пожаловался на бывших соседей

2024/06/14, 00:21
Трансфер хорватского вратаря обошелся "Карабаху" в 350000 евро
Спорт

Трансфер хорватского вратаря обошелся «Карабаху» в 350000 евро

2024/06/13, 23:24