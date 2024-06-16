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Антисемитские выпады Лукашенко вывели из себя главу МИД Израиля (видео)

Антисемитские выпады Лукашенко вывели из себя главу МИД Израиля (видео)

Глава МИД Израиля Исраэль Кац называл высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко о евреях, замешанных в коррупции в республике, неприемлемыми, возмутительными и антисемитскими. Об этом сообщает агентство JNS.

По словам Каца, в связи с этим глава Евразийского бюро израильского МИДа Юваль Фукс подал ноту протеста послу Беларуси в Израиле Евгению Воробьеву.

14 июня Лукашенко обсуждал на совещании с правительством последние коррупционные скандалы. Он отметил, что из трех десятков привлеченных к ответственности чиновников больше половины — евреи. «Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев. Это что у нас особое, привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем. Все одинаковы перед законом. И евреи, и белорусы, и украинцы, русские и поляки», — приводит слова Лукашенко JNS.

Официальные лица Беларуси не комментировали сложившуюся ситуацию.

Агентство отмечает, что президент Беларуси неоднократно допускал антисемитские высказывания. Так, JNS приводит в пример его заявление от 2017 года, когда Лукашенко «обвинил евреев в превращении Бобруйска, исторического белорусского города с глубокими еврейскими связями, в «свинарник»

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