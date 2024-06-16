Институт Лемкина обеспокоен агрессией при разгоне протестующих и журналистов в Ереване

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Институт Лемкина по предотвращению геноцида обеспокоен агрессивной тактикой разгона протестующих и журналистов в Ереване 12 июня, которая противоречит провозглашенной приверженности Армении миру, демократическим принципам и правам человека. Это обязательство должно означать защиту права на мирные собрания и свободу слова, а не подавление инакомыслия с помощью насилия и кровопролития. Об этом говорится в заявлении института.

«12 июня, во время продолжающихся антиправительственных протестов в Ереване, полиция применила грубую силу, в том числе применила десятки дымовых и светошумовых гранат, направленных непосредственно на людей в толпе, в результате чего были ранены почти сто человек, в том числе журналисты ряда новостных служб. Правоохранительные органы утверждают, что полицейские получили незначительные травмы.

Вызывает тревогу тот факт, что власти вместе с премьер-министром Николом Пашиняном выступили в защиту этих действий полиции. Как мы уже неоднократно заявляли, свобода слова и собраний являются фундаментальными правами человека и основными принципами инклюзивного и справедливого общества.

Они также являются важнейшими инструментами предотвращения геноцида, поскольку эти права позволяют отдельным лицам и сообществам выступать против несправедливости и требовать подотчетности от своих правительств. Предоставляя людям возможность высказывать свои опасения и коллективно мобилизовываться, общества получают больше возможностей для устранения и смягчения факторов, способствующих процессам геноцида.

Таким образом, Институт Лемкина обеспокоен агрессивной тактикой разгона протестующих и журналистов в Ереване 12 июня, которая противоречит провозглашенной приверженности Армении миру, демократическим принципам и правам человека. Это обязательство должно означать защиту права на мирные собрания и свободу слова, а не подавление инакомыслия с помощью насилия и кровопролития», – подчеркивается в заявлении Института Лемкина.