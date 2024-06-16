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Зеленский пояснил, почему стамбульские переговоры с РФ провалились

Зеленский пояснил, почему стамбульские переговоры с РФ провалились

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения были ультиматумом и замороженным конфликтом, как и Стамбульские, поэтому они не былм подписаны.

«Никакие ультиматумы не являются переговорами. С этим ультиматумом Путин приехал на танке во время полномасштабного вторжения. Они окружили нашу столицу, много регионов нашей страны, оккупировали, и показали ультиматум. Кстати почти ничем не отличается от последних «предложений» Путина два дня назад. У него никакие не предложения, у него просто ультиматум», – отметил президент Украины.

По его словам, ультиматумы дают Путину возможность делать паузы.

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