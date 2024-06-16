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В Гарадагском районе произошло столкновение грузовиков

В Гарадагском районе произошло столкновение грузовиков

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков в Гарадагском районе Баку пострадал один человек.

Об говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В ведомстве отметили, что на горячую линию «112» поступила информация о необходимости в помощи спасателей из-за возникшего ДТП.

По вызову были задействованы силы Службы спасения особого риска. При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что грузовик «Форд» столкнулся с припаркованным грузовиком «КамАЗ», в одном из автомобилей в зажатом состоянии оказался человек.

В результате мероприятий, проведенных спасателями, он был извлечен из деформированного автомобиля и передан по назначению.

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