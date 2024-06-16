Зеленский: Россия допустила трагические исторические ошибки

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Заявление Владимира Путина о территориальных претензиях к Украине – это большая ошибка, которая полезна Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита мира в Швейцарии.

«Мир не нужен им, это факт. Мир нужен всем нам», – сказал он, отметив, что конференции в Швейцарии приняли участие страны, где проживает большинство населения мира.

По его словам, Россия допустила многие трагические исторические ошибки, начиная с оккупации Крыма.

Комментируя заявление Путина перед саммитом, Зеленский отметил, что «также ошибка – срывать саммит мира, выходя с таким месседжем».

«При этом серьезная ошибка, человек, который предлагает выйти еще с каких-то наших территорий, которые под нашим контролем. То есть люди, которые хотят закончить войну, они могут говорить что угодно, даже о замороженном конфликте, который нас не устраивает. Но здесь человек абсолютно провоцировал весь мир и пугал, говоря, что не хочет кончать войну, а хочет захватывать территории», – добавил Зеленский.

Как отметил президент Украины, «это большая ошибка, которая для нас полезна».

«Здесь за кулисами страны говорили, что этим месседжем Путин передал всему миру, что все, что он до этого говорил о реальном желании закончить войну, – помножено на ноль. Это говорили все страны. Даже те, у кого есть другой взгляд. Или был» , сказал Зеленский.

«Мы не начинали эту войну, война ведется исключительно на территории независимой Украины», – заявил украинский лидер, отметив, что что очень важно, чтобы все дальнейшие встречи проходили на разных континентах – и в Африке, и в Латинской Америке и в Европе, и в Азии.

«Те, страны, которые не подписали коммюнике, проводят консультации, поэтому количество присоединившихся стран будет увеличиваться», – констатировал президент Украины. Он добавил что все понимают, что это Россия блокирует Черное море, из-за чего страдают страны Африки.

Он также напомнил, что Россия похитила 20 тысяч украинских детей.

«Дело не в том, что мы стали более слабыми и теперь говорим о мире. О мире мы говорили всегда, мы хотим давления на Россию, чтобы она прекратила убивать наших граждан», – отметил Зеленский.