Армянский скот убегает в Азербайджан, но Пашинян обещает решить вопрос (видео)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с визитом в Сюникской области, встретился с жителями населенного пункта Чакатен.
Он поинтересовался у жителей приграничного Чакатена, чем они занимаются, в ответ на что один из жителей сказал ему, что поголовье скота сократилось, так как скот переходит на азербайджанскую сторону и не возвращается.
Пашинян также обсудил с жителями поселка делимитацию, отметив, что они возведут колючую проволоку, и «даже если корова дойдет до нее, то не пройдет».
«Смотрите, если дойдем до успешной делимитации, и здесь возведем колючую проволоку, как в Воскепаре, даже если корова дойдет, не пройдет.
Исключено, чтобы прошла, да и корова в принципе не может дойти туда, пока там стоят эти пограничники», – сказал он, в ответ на что один из жителей сказал, что это наилучший вариант. Его слова приводит news.am.
Пашинян также пообещал подарить селу сенокосилку, а также предложил создать «умный» хлев, в котором все жители села будут работать вместе.