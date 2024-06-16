Армянский скот убегает в Азербайджан, но Пашинян обещает решить вопрос (видео)

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с визитом в Сюникской области, встретился с жителями населенного пункта Чакатен.

Он поинтересовался у жителей приграничного Чакатена, чем они занимаются, в ответ на что один из жителей сказал ему, что поголовье скота сократилось, так как скот переходит на азербайджанскую сторону и не возвращается.

Пашинян также обсудил с жителями поселка делимитацию, отметив, что они возведут колючую проволоку, и «даже если корова дойдет до нее, то не пройдет».

«Смотрите, если дойдем до успешной делимитации, и здесь возведем колючую проволоку, как в Воскепаре, даже если корова дойдет, не пройдет.

Исключено, чтобы прошла, да и корова в принципе не может дойти туда, пока там стоят эти пограничники», – сказал он, в ответ на что один из жителей сказал, что это наилучший вариант. Его слова приводит news.am.

Пашинян также пообещал подарить селу сенокосилку, а также предложил создать «умный» хлев, в котором все жители села будут работать вместе.