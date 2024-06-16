Зеленский анонсировал прибытие датских F-16 в Украину в ближайшее время

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен на полях Саммита мира в Швейцарии и обсудил с ней поставки истребителей F-16. Об этом глава государства сообщил в соцсетях 16 июня.

«Благодарен Мэтте Фредериксен за участие в Саммите мира и активное содействие Дании в привлечении стран Глобального Юга к реализации Формулы мира», – отметил он.

Зеленский добавил, что стороны имели возможность «обсудить подготовку к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время».

«Отдельно говорили и об утверждении переговорной рамки и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне», – подчеркнул украинский лидер.