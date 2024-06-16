Воинские части закрыты для посещения

Праздничные мероприятия по случаю Гурбан байрамы в воинских частях Министерства обороны Азербайджана проводятся в закрытых условиях.
Согласно заявлению Минобороны, данное решение принято в целях обеспечения безопасности личного состава и предотвращения заражения военнослужащих инфекционными заболеваниями.
«В целях защиты здоровья личного состава участие родителей, представителей общественности и СМИ в праздничных мероприятиях было ограничено, встречи с родителями запрещены.
Учитывая вышеизложенное, призываем граждан с пониманием отнестись к данному решению и не приходить в воинские части», – отметили в Минобороны.