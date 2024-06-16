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Воинские части закрыты для посещения

Воинские части закрыты для посещения

Праздничные мероприятия по случаю Гурбан байрамы в воинских частях Министерства обороны Азербайджана проводятся в закрытых условиях.

Согласно заявлению Минобороны, данное решение принято в целях обеспечения безопасности личного состава и предотвращения заражения военнослужащих инфекционными заболеваниями.

«В целях защиты здоровья личного состава участие родителей, представителей общественности и СМИ в праздничных мероприятиях было ограничено, встречи с родителями запрещены.

Учитывая вышеизложенное, призываем граждан с пониманием отнестись к данному решению и не приходить в воинские части», – отметили в Минобороны.

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