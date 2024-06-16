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25 представителей России и Беларуси смогут выступить на Олимпиаде

25 представителей России и Беларуси смогут выступить на Олимпиаде

Первая партия из 25 российских и белорусских спортсменов была допущена в субботу к участию в Олимпийских играх в Париже. Другие провалили процесс проверки Международного олимпийского комитета из-за войны РФ против Украины. Об этом сообщает Reuters.

К участию в играх допущены 14 спортсменов из России на 24 выделенных места и 11 из Беларуси на 17 мест.

МОК заявил, что в некоторых видах спорта у России и Беларуси будут спортсмены для заполнения выделенных им квот, но в других ни один спортсмен из этих стран не отвечал критериям приемлемости в результате проверки.

После вторжения России в Украину в 2022 году МОК сначала рекомендовал запретить участие в международных соревнованиях для спортсменов из России и ее союзника Беларуси, но позже позволил им квалифицироваться на Игры в Париже 2024 года в нейтральном статусе.

Каждый квалифицированный спортсмен должен пройти проверку комиссии из трех членов, назначенной МОК, чтобы убедиться, что он отвечает критериям приемлемости.

Среди таких критериев – отсутствие активной поддержки войны против Украины и отсутствие контракта с какой-либо военной или силовой структурой.

МОК заявил, что ожидает увидеть около 36 российских и 22 белорусских спортсменов, которые будут соревноваться как нейтральные в Париже.

Максимальное количество в зависимости от квалификационных стандартов и квот страны, которое вряд ли будет достигнуто, составит 54 и 28 соответственно.

В МОК многие ожидают, что Россия обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде.

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