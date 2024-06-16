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Такер Карлсон счел Камалу Харрис «слишком глупой»

Такер Карлсон счел Камалу Харрис "слишком глупой"

Вице-президент США Камала Харрис слишком глупа, чтобы осознать собственную некомпетентность. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон.

«Камалу Харрис не просто назначают на должности, для которых ей не достает квалификации. Ей говорят, что она квалифицирована, и, поскольку она глупа, она верит в это», — сказал Карлсон, отвечая на вопросы зрителей.

По мнению журналиста, демократы уже указали бы на дверь президенту Джо Байдену, если бы у них был грамотный и надёжный вице-президент, которого уважают в народе.

Но с популярностью в народе у Харрис всё совсем плохо, поскольку, по мнению Карлсона, здесь её обходит даже Байден. Самым эффективным выходом из такой ситуации будет возвращение Дональда Трампа в Белый дом после победы в ноябрьских выборах, уверен журналист.

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