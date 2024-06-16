Воинские части закрыты для посещения |
Коротченко: Армения потеряет Зангезур |
8 человек пострадали в тяжелом ДТП в Евлахском районе |
Президент Алиев обсудил с Шахбазом Шарифом перспективы развития связей |
Праздничный намаз в Азербайджане (обновлено, фото, видео) |
Мишустин: Мусульманская умма вносит весомый вклад в мир и согласие в России |
Алиева: Да услышит Аллах все ваши молитвы! |
Армяне открыли огонь в Нахчыванском направлении |
Имам обвинил местные магазины в нарушении законов шариата |
Главное Политика

Президент Алиев обсудил с Шахбазом Шарифом перспективы развития связей

Президент Алиев обсудил с Шахбазом Шарифом перспективы развития связей

16 июня премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

Мухаммад Шахбаз Шариф поздравил главу нашего государства, дружественный и братский азербайджанский народ со священным праздником Гурбан.

Выразив признательность за внимание и поздравления, президент Азербайджана, в свою очередь, передал дружественному и братскому пакистанскому народу поздравления по случаю праздника и пожелания мира и спокойствия.

В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф обсудили перспективы развития связей в различных сферах и пришли к договоренности поднять двусторонние отношения на еще более высокий уровень.

Премьер-министр Пакистана поздравил главу нашего государства по случаю проведения COP29 в нашей стране и пригласил президента Ильхама Алиева посетить с официальным визитом Пакистан.

Президент Азербайджана с удовлетворением принял приглашение.

Теги:
Из этой рубрики
Президент Алиев обсудил с Шахбазом Шарифом перспективы развития связей
Политика

Президент Алиев обсудил с Шахбазом Шарифом перспективы развития связей

2024/06/16, 14:28
Олланд примет участие во внеочередных выборах (видео)
Политика

Олланд примет участие во внеочередных выборах (видео)

2024/06/16, 09:35
Президент Финляндии ждет от Пекина давления на Путина
Политика

Президент Финляндии ждет от Пекина давления на Путина

2024/06/16, 08:43
Участники саммита по Украине подготовили проект коммюнике
Политика

Участники саммита по Украине подготовили проект коммюнике

2024/06/16, 08:03
Эр-Рияд считает, что мир нуждается в «сложных компромиссах»
Политика

Эр-Рияд считает, что мир нуждается в «сложных компромиссах»

2024/06/16, 07:45
Зеленский поделился подробностями беседы с Харрис в Швейцарии
Политика

Зеленский поделился подробностями беседы с Харрис в Швейцарии

2024/06/16, 01:00
Зеленский - Зурабишвили: Наступит день, когда Украина и Грузия станут частью ЕС - вместе и навсегда
Политика

Зеленский – Зурабишвили: Наступит день, когда Украина и Грузия станут частью ЕС – вместе и навсегда

2024/06/15, 23:58
Салливан: отказ Китая от участия в саммите по Украине проявляет его отношение к конфликту
Политика

Салливан: отказ Китая от участия в саммите по Украине проявляет его отношение к конфликту

2024/06/15, 23:41
Зеленский: Путин должен перейти от "языка ультиматумов к языку мирового большинства"
Политика

Зеленский: Путин должен перейти от «языка ультиматумов к языку мирового большинства»

2024/06/15, 23:03