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В Баку возможны дожди и грозы

В Баку возможны дожди и грозы

В Баку и регионах страны 17 июня пройдут грозы и дожди. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове в целом ожидается погода без осадков, однако во второй половине дня местами будет пасмурно, не исключаются кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер днем ​​сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха в столице и на полуострове ночью составит 20-25°, днем ​​- 31-36° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 758 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем — 45-55%.

В регионах Азербайджана в целом ожидается погода без осадков, однако, днем местами пройдут дожди, в частности, в горных и предгорных районах интенсивного характера, ожидаются грозы, выпадет град. Ночью и утром кое-где прогнозируется туман, восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем ​​33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем ​​21-26° тепла.

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