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473 гази получили 566 высокотехнологичных протезов

473 гази получили 566 высокотехнологичных протезов

Согласно поручению президента Ильхама Алиева, одним из направлений работы в области социальной поддержки и реабилитации лиц с инвалидностью в связи с войной является обеспечение этих лиц высокотехнологичными протезами последнего поколения.

Согласно информации отдела по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, после увенчавшейся грандиозной победой Азербайджана 44-дневной Отечественной войны 473 военнослужащих с инвалидностью в связи с Первой и Второй Карабахской войной были обеспечены 566 высокотехнологичными протезами последнего поколения.

Благодаря высокотехнологичным протезам, отличающимся подвижностью и функциональностью, пользователь получает возможность свободно и уверенно передвигаться без вспомогательных средств. Эти протезы позволяют быстрее интегрироваться в социальную жизнь, заниматься спортом, участвовать в спортивных соревнованиях.

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