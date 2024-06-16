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Вернувшиеся в Шушу граждане получили праздничные паи (фото)

Вернувшиеся в Шушу граждане получили праздничные паи (фото)

В Шуше вернувшимся в город спустя 32 года жителям раздали праздничные паи по случаю Гурбан байрамы. Об этом сообщает Report.

Согласно информации, мероприятие было организовано при во дворе нового жилого комплекса при поддержке специального представительства президента Азербайджана в Шуше, Управления государственного заповедника города Шуша и Агентства продовольственной безопасности (АПБ).

Забой жертвенных животных осуществляется под ветеринарным контролем в мобильном пункте в соответствии с современными требованиями и гигиеническими нормами.

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