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В Шуше, Физули, Агдере и Зангилане осуществляется забой жертвенных животных (фото)

В Шуше, Физули, Агдере и Зангилане осуществляется забой жертвенных животных (фото)

Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана установило по случаю Гурбан байрамы в Шуше, Физули, Агдере и Зангилане пункты забоя жертвенных животных.

Об этом говорится в заявлении заведующего сектором связей с общественностью Агентства Илькина Керимова.

По его словам, которые приводит «Репорт», на всех пунктах организованы ветеринарная служба и мильные лаборатории.

«Забой животных осуществляется с соблюдением всех гигиенических требований. При возникновении подозрительной ситуации из внутренних органов животных берутся пробы на анализ», – добавил И.Керимов.

Он подчеркнул, что в праздничные дни сотрудники ведомства будут работать в усиленном режиме.

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