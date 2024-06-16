Двести тысяч верующих на праздничном намазе в Москве (обновлено, видео)

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12:08 Около 200 тысяч мусульман приняли участие в праздничном намазе по случаю Гурбан байрамы в московских мечетях и специально отведенных для этого местах. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Российской Федерации.

Отмечено, что это немного меньше показателей 2023 года.

По оценке правительства Москвы, в праздничном намазе в Московской джума-мечети приняли участие 80 тысяч человек, а по всей Москве – 200 тысяч человек.

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10:52 Тысячи верующих собрались 16 июня у Московской соборной мечети на тожественный намаз в честь праздника Гурбан байрамы.

Торжественные мероприятия пройдут во всех крупных городах РФ, уточняет РЕН ТВ.

В связи с праздником перекрыта часть улиц в центре Москвы: Щепкина, Дурова и Мещанская. На мероприятии ожидается до 70 тысяч человек.

