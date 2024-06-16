Путин отметил вклад мусульман в единение России

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Мусульманские организации вносят вклад в единение народа России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

В адресованном мусульманам поздравлении с праздником Курбан-байрам глава государства отметил, что мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию молодёжи, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам СВО, а также их семьям.

«И конечно, важен их вклад в единение нашего народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России», — подчеркнул Путин.