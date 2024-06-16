Имам обвинил местные магазины в нарушении законов шариата

348 Просмотров

В некоторых случаях животных забивают и продают в магазинах под видом жертвенного мяса. Это совершенно не соответствует шариату.

С данным заявлением в беседе с журналистами выступил имам мечети «Тезепир» Шамиль Расулов.

Он отметил, что корни этого праздника уходят во времена, когда жил пророк Ибрагим.

«Пророк Ибрагим хотел принести своего сына в жертву Аллаху. Но Всевышний послал ему для жертвоприношения барана. В религии приветствуется, если человек делит жертвенное мясо на три части, одну оставляет себе, вторую – передает родственникам, а третью – раздает неимущим», – говорится в его заявлении.

По его словам, продажа жертвенного мяса не соответствует шариату.

«Такое мясо не считается жертвенным. Если у кого-то нет возможности, то жертвоприношение не является для него обязательным», – сказал имам.