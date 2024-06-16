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Главное Экономика

Импорт российского газа в Европу впервые за 2 года превысил поставки из США

Импорт российского газа в Европу впервые за 2 года превысил поставки из США

Импорт газа в Европу из России в мае впервые за два года превысил поставки из США. Об этом сообщает Financial Times.

В прошлом месяце поставки российского трубопроводного газа и СПГ составили 15 процентов от общего объема поставок в страны ЕС, а также в Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию.

Доля сжиженного газа из США составила 14 процентов, что является самым низким показателем с августа 2022 года.

«Это подчеркивает сложность дальнейшего снижения зависимости Европы от российского газа, поскольку ряд стран Восточной Европы по-прежнему зависят от импорта из соседнего государства», – сообщает издание.

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