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Российский пропагандист считает Пашиняна агентом американских спецслужб (видео)

Российский пропагандист считает Пашиняна агентом американских спецслужб (видео)

Пропагандист Сергей Карнаухов в эфире «Соловьев Live» пришел к выводу о причастности Пашиняна к работе на американские спецслужбы. Minval.az приводит его мысли с незначительными сокращениями.

«Мы уже устали оценивать действия сумасшедшего Пашиняна. Но не все так просто. Никогда марионетки западных спецслужб не делают ничего без того задания, которое они получают, причем, чаще всего в письменной форме. Пашинян для меня абсолютно не субъектный руководитель. У меня нет никаких сомнений в том, что это вариант армянского «навальнёнка», что говорит о том, что он является агентом американских спецслужб», – считает пропагандист.

«Если оценивать результаты его агентурной деятельности — Пашинян блестящий агент спецслужб США, он не имеет никаких принципов, он не имеет никакой совести, ему абсолютно плевать на прошлое, настоящее и будущее своего народа. Его поставь сейчас разваливать Грузию, Молдову, какой-нибудь штат США, он будет это делать — лекала везде одни и те же», – отмечает Карнаухов.

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