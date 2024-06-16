Праздничный намаз в Азербайджане (обновлено, фото, видео)

165 Просмотров

09:40 В городах и селах Нахчыванской АР по случаю Гурбан байрамы совершен праздничный намаз. Обряды были проведены в комплексе мечети Гейдар города Нахчыван, а также в районных и сельских мечетях, сообщает «Репорт».

В праздничном намазе приняли участие сотни жителей, были прочитаны молитвы за упокоение душ шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны.

***

09:18 По случаю Гурбан байрамы в городе Шуша был совершен праздничный намаз.

Праздничный намаз был совершен в мечети Юхары Говхар-ага, сообщает АПА. Впервые в праздничном намазе приняли участие недавно переселенные жители города. Позже были прочитаны молитвы за упокой душ шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана.

***

09:15 В мечети Тезепир в Баку совершен праздничный намаз по случаю Гурбан байрамы. В молитве приняли участие представители общественности и религиозные деятели, сообщает «Репорт».

Верующие прочитали молитвы за упокоение душ великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, пожелали мира и процветания народу Азербайджана.

***

08:09В Азербайджане по случаю Гурбан байрамы совершается праздничный намаз.

Праздничный намаз был совершен в мечети «Аждарбей» в 08.00, уточняет АПА.

В мечети «Тезепир» праздничный намаз будет совершен в 09:00.

