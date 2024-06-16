Участники саммита по Украине подготовили проект коммюнике

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Участие и диалог всех сторон необходимы для достижения мира на Украине. Об это говорится в проекте коммюнике швейцарской конференции по Украине.

В документе, текст которого приводит Reuters, говорится о планах предпринять в будущем конкретные шаги в указанном направлении и при более активном участии представителей всех сторон.

«Мы верим, что достижение мира требует участия и диалога всех сторон», — указывается в документе.

В проект коммюнике проходящей в Швейцарии конференции по Украине включает тезисы о контроле Киева над Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны работать безопасно и надёжно под полным суверенным контролем Украины», — указывается в документе.