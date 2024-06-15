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Зеленский – Зурабишвили: Наступит день, когда Украина и Грузия станут частью ЕС – вместе и навсегда

Зеленский - Зурабишвили: Наступит день, когда Украина и Грузия станут частью ЕС - вместе и навсегда

В ходе Глобального саммита мира в Швейцарии президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Грузии Саломе Зурабишвили.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Я убежден, что наступит день, когда Украина и Грузия станут частью Европейского союза – вместе и навсегда», – отметил он.

Как отмечает Зеленский, на встрече обсуждались двустороннее сотрудничество и вызовы безопасности, стоящие перед двумя странами.

«Я рассказал президенту Зурабишвили о российском воздушном терроре против энергетического сектора Украины. Наша страна прилагает все усилия для восстановления энергетики. Я поблагодарил президента Грузии за поддержку и участие в саммите мира, который очень важен для нас. Мы – вместе», – написал Зеленский.

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