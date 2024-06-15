Салливан: отказ Китая от участия в саммите по Украине проявляет его отношение к конфликту

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Вашингтонская администрация полагает, что отказ китайской стороны участвовать в конференции по Украине в Швейцарии проявляет отношение Китая к войне в Украине.

С таким утверждением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Ясно, что Китай не здесь», – сказал он, беседуя с журналистами на полях конференции. «И, я думаю, это что-то говорит о том, какова позиция Китая относительно войны России в Украине. Я думаю, что странам следует обратить на это внимание», – утверждал Салливан, слова которого привел пресс-пул вице-президента США Камалы Харрис, также участвующей в конференции.

Помощник американского лидера отметил, что не может с уверенностью сказать, пытался ли Пекин убедить другие страны не посещать данное мероприятие. По его версии, если такие попытки предпринимались, они «не были особенно успешными».

Салливан отметил, что Вашингтонская администрация хотела бы узнать мнение Китая и других стран о новых предложениях России по урегулированию конфликта в Украине.

Салливан раскритиковал предложения президента РФ Владимира Путина и заявил, что они не отражают серьезный настрой России «на мир в какой-либо форме».

«И, честно говоря, я думаю, такие страны, как Китай, следует спросить: «Считаете ли вы то, что изложил Путин, приемлемой основой для мира?» Потому что если их ответ «да», то они отворачиваются от Устава ООН», – отметил Салливан.