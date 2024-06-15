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Зеленский: Путин должен перейти от «языка ультиматумов к языку мирового большинства»

Зеленский: Путин должен перейти от "языка ультиматумов к языку мирового большинства"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-участницы мирного саммита в Швейцарии к активной работе над Формулой мира, чтобы на втором саммите уже зафиксировать реальный конец войны, которую начала Россия.

Об этом глава украинского государства сказал в начале сегодняшней сессии двухдневного Глобального саммита мира в Швейцарии, передает «Униан».

Президент Украины подчеркнул, что Путин должен перейти от «языка ультиматумов к языку мирового большинства, которое желает справедливого мира».

«Сейчас здесь нет России. Почему? Потому что если бы Россия была заинтересована в мире, не было бы войны… Потом, когда план действий будет на столе согласован всеми, прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуницирован представителям России. Таким образом, чтобы на втором Саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны. Сейчас мы начинаем этот путь. Вместе мы должны доказать, что объединенный мир является миром мира, миром, который знает как правильно действовать», – сказал Зеленский.

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