Зурабишвили: До войны в Украине была война против Грузии (видео)

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на конференции по Украине в Швейцарии, заявила, что Грузия разделяет боль Украины.

«До войны в Украине была война против Грузии. До того, как были оккупированы территории Украины, были оккупированы территории Грузии. Так что моя страна полностью разделяет ту боль, которую пережил украинский народ, когда дети насильственно были перевезены на территорию Российской Федерации, где существует нестабильность и конфронтация в регионе Черного моря. Происходит милитаризация Черного моря, где Россия хочет поставить дополнительные морские базы. Тоже самое они делали в регионе Абхазии. Мы обеспокоены ядерной безопасностью, мы не хотим иметь повторения того ужаса, который произошёл на Чернобыльской ядерной электростанции. Война в Украине должна прекратиться», – отметила Зурабишвили.