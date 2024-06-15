Хакан Фидан заявил о важности присутствия России на конференции по Украине

48 Просмотров

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на открытии конференции по Украине в Швейцарии, заявил о важности присутствия России.

«Перед нами лежит украинский мирный план, Россия недавно высказала некоторые условия. Несмотря на условия, которые были обозначены, это важные шаги в контексте того, откуда можно начать движение [в вопросе мирного урегулирования]. Нынешняя конференция, возможно, – это последняя возможность свернуть с дороги перед мостом. И я также должен подчеркнуть, что этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы другая сторона, Россия, присутствовала здесь в зале. Мы убеждены, что существует серьезная необходимость во всеобъемлющей и инклюзивной стратегии для дипломатии», – сказал Фидан.

«Выдвинутые Путиным новые мирные предложения являются проблеском надежды, при этом конференция по Украине в Швейцарии была бы более результативной при участии российских представителей», – отметил он.