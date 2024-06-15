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Шольц заявил, что мира в Украине нельзя добиться без России

Шольц заявил, что мира в Украине нельзя добиться без России

Российская Федерация могла бы завершить войну уже сегодня или в любой момент. Однако РФ отказалась от этого.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на саммиты мира в Швейцарии, сообщает РБК-Украина.

По его словам, говорить о достижении мира в Украине без участия России нельзя. Однако, несмотря ни на что, Россия продолжает вести свою войну.

«Это правда, что мир в Украине нельзя достичь без привлечения России. Но давайте не забывать, что пока мы говорим, Россия продолжает вести свою войну. Мы все знаем, что Россия могла бы завершить войну сегодня или в любой момент, прекратив атаки и выведя войска», – сказал Шольц.

Шольц отметил, что Россия отказалась от коллективного призыва к миру на основе устава ООН и международного права.

«Немедленное прекращение огня без серьезных переговоров, без дорожной карты к справедливому и длительному миру просто легитимизирует захват Россией украинской земли и приведет к новому «замороженному конфликту», – сказал канцлер.

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