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Президент Колумбии отказался от участия в конференции по Украине

Президент Колумбии отказался от участия в конференции по Украине

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии, так как считает, что на этой встрече невозможно обсудить пути решения конфликта между Москвой и Киевом.

«Я отменяю свою поездку на встречу в Швейцарию и прошу Европу обсудить, как закончить войну, а не продлить ее», – написал он в X.

По мнению Петро, конференция в Швейцарии не является «свободным форумом для обсуждения пути к миру между Россией и Украиной».

«Все выводы уже предопределены», – добавил он.

Петро подчеркнул, что «большинство стран Латинской Америки и правительство Колумбии не согласны с продлением войны».

«Диалог между Россией и Украиной играет фундаментальную роль. Создание безопасной зоны без ядерного оружия, которая физически отделит НАТО и Россию и обеспечит постоянную безопасность для стран бывшего СССР и Восточной Европы, абсолютное уважение народов России и Украины внутри Украины и России. Сдержанность Евросоюза при расширении, чтобы не развязывать войну», – написал колумбийский лидер.

Он также сообщил, что Колумбия готова принять участие в любых усилиях по установлению мирного диалога между Россией и Украиной.

«Должно быть восстановлено и усилено международное право, а не созданы провоенные блоки стран», – добавил Петро.

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