Глава дипломатии ЕС назвал требования Путина неприемлемыми

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Глава Кремля Владимир Путин выдвигает неприемлемые требования, агрессор не может диктовать условия прекращения огня. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель накануне Саммита мира по Украине, пишет УНН.

«Продолжающаяся агрессия россии против Украины показывает никакого реального интереса к миру. Неприемлемые требования путина направлены на легитимизацию вторжения и подрыв мирных усилий, в то время как россия перевооружается и готовится к длительной войне. Агрессор не может диктовать условия прекращения огня», – отметил глава дипломатии ЕС в X.

Он подчеркнул, что «Устав ООН и резолюция ГА ООН о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире в Украине, поддержанная 141 страной, воплощают принципы Устава ООН на практике».

«Я с нетерпением жду участия в предстоящем Саммите по вопросам мира, который подтвердит это», – указал Боррель.