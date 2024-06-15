Кейт Миддлтон появилась на публике

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42-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после объявления о борьбе с онкологическим заболеванием. Вместе с мужем, принцем Уильямом, она посетит ежегодное военное шоу Trooping the Colour, пишут СМИ.

Папарацци сфотографировали Миддлтон с семьей в автомобиле, который прибыл в Букингемский дворец. После этого принцесса с детьми пересела в карету. Ежегодный королевский кавалерийский парад, организованный по случаю дня рождения короля Карла III, жена наследника престола наблюдала с балкона дворца.

Для первого после долгого перерыва появления на публике принцесса осталась верна своему стилю — она выбрала элегантное белое платье платье, дополнив его широкополой шляпой в тон.

14 июня Миддлтон вышла с поклонникам на связь в Instagram и сообщила о планах принять участие в параде. Также она сообщила, что ей предстоит проходить лечение еще несколько месяцев.

Это сообщение, а позже и появление Миддлтон на мероприятии для многих стало настоящей неожиданностью, ведь ранее приближенные королевской семьи допускали, что принцесса, скорее всего, не появится на публике до конца года. Отмечалось, что события с ее участием обычно планируются на много месяцев вперед, однако в расписании Кейт на этот год ничего не стояло.

Миддлтон не появлялась на публике с декабря 2023 года. Сначала ее отсутствие объясняли операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года. Но уже к марту затянувшееся молчание Кейт породило различные теории заговора. Так, одни утверждали, что у принцессы серьезное заболевание. Другие — что Кейт узнала о любовнице мужа и потребовала развод.

Чтобы положить конец распространению слухов, Миддлтон решилась выступить с видеообращением и признаться, что у нее нашли злокачественную опухоль. Она поблагодарила всех за поддержку и подтвердила, что в январе перенесла операцию на брюшной полости. На момент операции врачи не диагностировали у нее онкологического заболевания, однако последующие результаты анализов тканей показали, что в них были раковые клетки. В связи с этим врачи посоветовали Миддлтон пройти превентивный курс химиотерапии.